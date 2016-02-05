土耳其拒绝俄罗斯对土进行空中侦察的请求

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透安卡拉/莫斯科2月4日（记者 Ece Toksabay/Maria Tsvetkova） - 土耳其拒绝了俄罗斯根据《开放天空条约》在土耳其领土进行定期观察飞行的请求。俄方表示，土耳其此举开创了一个“危险的先例”。
去年11月24日，土耳其在土叙边境附近击落一架俄罗斯飞机，土耳其称俄罗斯飞机侵犯其领空，俄罗斯对此矢口否认。此事导致土俄关系急剧恶化。
根据1992年的《开放天空条约》，缔约国可在其他缔约国的领土上进行空中侦察，以加强军事事务方面的透明度。俄罗斯定于2月2-5日期间在土耳其上空进行侦察飞行。
但土耳其外交部周四称，双方没有达成协议，俄方没有进行侦察飞行。
俄罗斯谴责土耳其，称后者没有为俄方的侦察飞行提议设定任何条件，但当俄方提出飞行路线包括与叙利亚接壤的土耳其边境地区时，土方拒绝了俄方的提议。
“作为违反条约条款以及土方非建设性行为的后果，（土方）以这种方式为《开放天空条约》缔约国不受控制的活动开创了危险的先例。”俄罗斯国防部官员Sergei Ryzhkov说。
土耳其外交部称，在双方可就相关计划达成一致的情况下，才能进行侦察飞行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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