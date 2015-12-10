土耳其总理指责俄罗斯企图在叙进行“种族清洗”

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔12月10日（记者 Nick Tattersall） - 土耳其总理达武特奥卢周三指责俄罗斯企图在叙利亚北部进行“种族清洗”，称俄罗斯试图驱逐当地的土库曼人和逊尼派穆斯林，以保护俄罗斯在该地区的军事利益。
达武特奥卢的言论，可能进一步损害紧张的土俄关系。土耳其近期在土叙边境附近击落一架俄罗斯战机，导致两国关系急剧恶化。
“俄罗斯企图在北拉塔基亚（Latakia）进行种族清洗，以驱逐与叙利亚当局关系不好的所有土库曼人和逊尼派。”达武特奥卢在伊斯坦布尔对外国记者称。
“他们（俄罗斯）想驱逐他们，想在该地区进行种族清洗，这样（叙利亚总统阿萨德的）政权以及俄罗斯在拉塔基亚和塔尔图斯（Tartus）的基地就能得到保护。”达武特奥卢用英语说道。
达武特奥卢称，俄罗斯在叙利亚西北部的阿扎兹（Azaz）地区进行轰炸，意在切断叙利亚反对力量的补给线，这最终会让“伊斯兰国”受益。
土耳其长期以来一直呼吁推翻阿萨德的统治。俄罗斯9月末开始在叙利亚进行直接干预行动，通过空袭支持阿萨德。
俄罗斯的干预产生了意想不到的的后果，特别是土耳其击落俄罗斯战机的事件。土耳其称俄飞机入侵本国领空，俄罗斯对此说法矢口否认。
达武特奥卢称，土耳其愿与俄罗斯合作，以防类似事件再度发生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元