（更正）克里姆林宫称普京已“做好充分准备”来应对土耳其威胁

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
（更正标题和内文措辞，应为“做好充分准备”，非“全面动员”）
路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周六称，普京已做好充分准备，以应对俄当局所认为的来自土耳其方面史无前例的威胁。土耳其周二在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。
佩斯科夫称，土耳其空军的做法是“完全疯狂”的行为，土耳其当局随后处理危机的方式让他想起了“荒诞剧”。此番言论表明，克里姆林宫对这起事件依然十分愤怒。
“任何人都没有权利背信弃义地从背后击落俄罗斯飞机。”佩斯科夫对俄罗斯《News on Saturday》 电视节目称。他还称，土耳其展示的俄苏-24战机入侵土耳其领空的证据是“卡通片”。
佩斯科夫称，这起危机促使普京以军队在局势紧张时期的方式“准备好”作出应对。
“总统已经准备好、充分准备好，准备到形势所需的程度。”佩斯科夫称。
“这是史无前例的情况。俄罗斯面对的是前所未有的挑战，因此作出的反应自然也与面临的威胁相符。”
对于土耳其方面提出的土耳其总统埃尔多安同普京在下周巴黎气候大会间隙举行会晤的请求，佩斯科夫称普京知道此事，但未透露两人是否会进行会晤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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