美国称证据显示俄战机侵犯土领空 但双方须对话缓解局势

路透华盛顿11月30日 - 美国国务院周一称，美国和土耳其有证据显示上周一架俄罗斯战机被击落前侵犯了土耳其领空，但眼下重要的是土俄共同努力缓解紧张局势。

美国国务院发言人特鲁多（Elizabeth Trudeau）在简布会上称，土耳其和美国消息源的证据显示，俄罗斯战机当时无视土耳其军方多次警告，侵犯了土耳其领空。但该发言人拒绝详述俄飞机被击落时所在位置。

该发言人称，美国支持土耳其捍卫本国领空的权利，但眼下对于土耳其和俄罗斯而言，重要的是采取措施缓解局势。

“我们现在需要鼓励对话，需要缓解局势。”该发言人称，“眼下，重要的是双方能继续对话。”（完）