美国称证据显示俄战机侵犯土领空 但双方须对话缓解局势

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月30日 - 美国国务院周一称，美国和土耳其有证据显示上周一架俄罗斯战机被击落前侵犯了土耳其领空，但眼下重要的是土俄共同努力缓解紧张局势。
美国国务院发言人特鲁多（Elizabeth Trudeau）在简布会上称，土耳其和美国消息源的证据显示，俄罗斯战机当时无视土耳其军方多次警告，侵犯了土耳其领空。但该发言人拒绝详述俄飞机被击落时所在位置。
该发言人称，美国支持土耳其捍卫本国领空的权利，但眼下对于土耳其和俄罗斯而言，重要的是采取措施缓解局势。
“我们现在需要鼓励对话，需要缓解局势。”该发言人称，“眼下，重要的是双方能继续对话。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。