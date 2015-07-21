疑似“伊斯兰国”人弹袭击土耳其小镇 至少30人遇害

路透土耳其Suruc7月20日 （记者 Seyhmus Cakan） - 一名疑似“伊斯兰国”的自杀式炸弹袭击者周一在土叙边境附近的土耳其小镇发动袭击，造成至少30人死亡，遇害者多为年轻学生。

爆炸发生在土耳其东南小镇Suruc的一个文化中心外。Suruc离叙利亚的Kobani镇约10公里，居住的主要是库尔德人。库尔德武装一直与“伊斯兰国”武装在Kobani镇交战。

爆炸袭击了一群大学生年纪的学生，来自一个活跃团体，他们当时正聚集在一起向当地媒体发布计划前往帮助重建Kobani镇的声明。

土耳其的北约盟友一直寻求对松懈的土叙边境加强控制，“伊斯兰国”控制的叙利亚领土有许多与土耳其交界。但由于土耳其方面现有180万叙利亚难民，加上走私猖獗，监控难以进行。

美国称这是“令人发指的恐怖袭击”。

土耳其总理达武特奥卢在安卡拉召开的新闻发布会上称已有30人遇害。“这……很可能是自杀式爆炸袭击。”

土耳其《自由报》称袭击者是一名18岁的女性，但该说法尚未得到确认。

一位名为Mehmet的目击者通过电话向路透称他看到了20多具尸体。

录像片段显示许多年轻人站在一个宣布支持Kobani的横幅后面，其中一些举着小红旗。巨大爆炸突然发生，很显然炸弹来自人群中间，现场腾起一道火柱。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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