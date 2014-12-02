美国淡化在土叙边境建安全区的想法

路透华盛顿12月1日（记者 Lesley Wroughton/Phil Stewart） - 美国周一淡化在叙利亚与土耳其边境地区建缓冲区的想法。媒体之前报导称这是美国向土耳其可能做出的妥协之一，目的是换取使用土耳其的基地打击叙利亚境内的“伊斯兰国”武装。

美国白宫、国务院及五角大楼的代表均表示，对于土耳其与叙利亚边境附近地区的安全问题，美国官员正在考虑土方提出的一系列建议，但尚未准备实施任何具体计划。

“我们目前认为，建缓冲区并非缓解叙利亚北部地区人道主义危机的最佳方式，”五角大楼发言人Steve Warren对记者称。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，美国正在就土耳其提出的许多建议进行磋商，当中包括如何确保叙利亚边境安全的提议，但仍存在分歧，尚未作出决定。

土耳其长期以来一直寻求建立禁飞区或安全区，此事一直是频繁的高级别会谈的议题之一。

《华尔街日报》援引未具名美国及土耳其官员称，美国和土耳其可能达成在叙利亚边境一方设立安全区的协议，目的是保护难民和某些反对派力量，该安全区还可能对叙利亚政府的飞机禁飞。

这将会是美国对土耳其作出的妥协。土耳其寻求正式划设覆盖叙利亚北部大片地区的“禁飞”区。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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