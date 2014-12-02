美国淡化在土叙边境建安全区的想法

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿12月1日（记者 Lesley Wroughton/Phil Stewart） - 美国周一淡化在叙利亚与土耳其边境地区建缓冲区的想法。媒体之前报导称这是美国向土耳其可能做出的妥协之一，目的是换取使用土耳其的基地打击叙利亚境内的“伊斯兰国”武装。
美国白宫、国务院及五角大楼的代表均表示，对于土耳其与叙利亚边境附近地区的安全问题，美国官员正在考虑土方提出的一系列建议，但尚未准备实施任何具体计划。
“我们目前认为，建缓冲区并非缓解叙利亚北部地区人道主义危机的最佳方式，”五角大楼发言人Steve Warren对记者称。
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，美国正在就土耳其提出的许多建议进行磋商，当中包括如何确保叙利亚边境安全的提议，但仍存在分歧，尚未作出决定。
土耳其长期以来一直寻求建立禁飞区或安全区，此事一直是频繁的高级别会谈的议题之一。
《华尔街日报》援引未具名美国及土耳其官员称，美国和土耳其可能达成在叙利亚边境一方设立安全区的协议，目的是保护难民和某些反对派力量，该安全区还可能对叙利亚政府的飞机禁飞。
这将会是美国对土耳其作出的妥协。土耳其寻求正式划设覆盖叙利亚北部大片地区的“禁飞”区。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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