美国军方称向叙利亚反对派武装空投武器

路透华盛顿10月19日 - 美国军方称，他们周日向在Kobani附近抗击“伊斯兰国”武装的叙利亚反对派空投了武器。这似乎是五角大楼首次公开承认其向叙利亚反对派提供致命性武器。

美国中央司令部称，已经向数周来寻求抵御“伊斯兰国”攻势的叙利亚反对派运送了武器、弹药和医疗用品。

再次向叙利亚反对派武装提供补给，为美国加大努力协助当地武装对抗“伊斯兰国”的最新举措。

美国8月开始实施空袭打击伊拉克境内的“伊斯兰国”目标，并在大约一个月后开始对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标发动空袭。

美国中央司令部在简短的声明中称，美国空军C-130飞机“运送了伊拉克库尔德当局提供的武器、弹药和医疗用品，以便能够让（当地武装）继续抗击伊斯兰国试图夺取Kobani的攻势”。

声明还称，近几天美国在Kobani附近进行了135次空袭，加上地面上针对伊斯兰国的持续抗击，已令该组织对此城镇的攻势放缓，并造成该组织数百人死亡。

“但是，Kobani的安全形势依然很脆弱，伊斯兰国依然威胁着该城镇，库尔德武装仍在抗击，”声明称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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