美国军方称向叙利亚反对派武装空投武器

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿10月19日 - 美国军方称，他们周日向在Kobani附近抗击“伊斯兰国”武装的叙利亚反对派空投了武器。这似乎是五角大楼首次公开承认其向叙利亚反对派提供致命性武器。
美国中央司令部称，已经向数周来寻求抵御“伊斯兰国”攻势的叙利亚反对派运送了武器、弹药和医疗用品。
再次向叙利亚反对派武装提供补给，为美国加大努力协助当地武装对抗“伊斯兰国”的最新举措。
美国8月开始实施空袭打击伊拉克境内的“伊斯兰国”目标，并在大约一个月后开始对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标发动空袭。
美国中央司令部在简短的声明中称，美国空军C-130飞机“运送了伊拉克库尔德当局提供的武器、弹药和医疗用品，以便能够让（当地武装）继续抗击伊斯兰国试图夺取Kobani的攻势”。
声明还称，近几天美国在Kobani附近进行了135次空袭，加上地面上针对伊斯兰国的持续抗击，已令该组织对此城镇的攻势放缓，并造成该组织数百人死亡。
“但是，Kobani的安全形势依然很脆弱，伊斯兰国依然威胁着该城镇，库尔德武装仍在抗击，”声明称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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