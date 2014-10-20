美国军方称向叙利亚反对派武装空投武器

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月19日 - 美国军方称，他们周日向在Kobani附近抗击“伊斯兰国”武装的叙利亚反对派空投了武器。这似乎是五角大楼首次公开承认其向叙利亚反对派提供致命性武器。
美国中央司令部称，已经向数周来寻求抵御“伊斯兰国”攻势的叙利亚反对派运送了武器、弹药和医疗用品。
再次向叙利亚反对派武装提供补给，为美国加大努力协助当地武装对抗“伊斯兰国”的最新举措。
美国8月开始实施空袭打击伊拉克境内的“伊斯兰国”目标，并在大约一个月后开始对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标发动空袭。
美国中央司令部在简短的声明中称，美国空军C-130飞机“运送了伊拉克库尔德当局提供的武器、弹药和医疗用品，以便能够让（当地武装）继续抗击伊斯兰国试图夺取Kobani的攻势”。
声明还称，近几天美国在Kobani附近进行了135次空袭，加上地面上针对伊斯兰国的持续抗击，已令该组织对此城镇的攻势放缓，并造成该组织数百人死亡。
“但是，Kobani的安全形势依然很脆弱，伊斯兰国依然威胁着该城镇，库尔德武装仍在抗击，”声明称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。