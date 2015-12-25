美国曾与叙利亚政府官员秘密沟通--WSJ

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月24日 - 《华尔街日报》（WSJ）周四报导称，美国官员曾与叙利亚政府官员秘密沟通以寻求限制叙利亚的暴力活动，还曾在2011年寻求鼓励在叙利亚进行军事政变。
报导援引对包括美国现任及前任官员在内的二十几人的采访称，美国情报官员确认了可能领导政变的军方官员，后者来自叙利亚少数派阿拉维派，但美方发现这些人鲜有弱点可以利用。
报导称，当时，叙利亚政府开始镇压抗议活动且有士兵开始逃离军队。
“2011年，白宫的政策是寻找叙利亚政权内部的机会，提供激励措施促使民众背弃阿萨德，以在叙利亚促成演变。”报导援引一位前政府高官的话称。
报导称，奥巴马政府在2012年调整政策，停止了试图影响阿萨德政府的努力，转而支持叙利亚反对派力量。
报导称，美国和叙利亚的高官曾经直接对话，还曾通过包括俄罗斯和伊朗在内的第三方传递信息。
美国官员对该报称，美国前副国务卿伯恩斯（William Burns）曾与叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moallem）两次通电话，以警告阿萨德政府勿大规模使用化学武器。伯恩斯去年离任。
一位美国高官称，美国同叙利亚的秘密沟通与同古巴或伊朗进行的沟通不同，而是更多地聚焦具体问题。
“我们曾多次表示：如果你们停止使用炸弹桶，就能为停火创造更好的条件。”一位美国高官对该报称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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