美众议院议长称不信任伊朗领导人

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿11月6日 - 美国众议院议长博纳（John Boehner）周四称，他不信任伊朗领导人，认为美国不需要让该国加入打击“伊斯兰国”的战斗中。
“我不信任伊朗人，我认为我们不需要让他们加入进来，我希望正在进行的谈判是认真的，但我有疑虑，”博纳在新闻发布会上说。
博纳上述言论是对《华尔街日报》的一篇报导作出的回应。该报此前报导称，美国总统奥巴马就打击“伊斯兰国”符合美国和伊朗的共同利益，曾在上月向伊朗最高领导人哈梅内伊致密函。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：