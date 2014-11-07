美众议院议长称不信任伊朗领导人

路透华盛顿11月6日 - 美国众议院议长博纳（John Boehner）周四称，他不信任伊朗领导人，认为美国不需要让该国加入打击“伊斯兰国”的战斗中。

“我不信任伊朗人，我认为我们不需要让他们加入进来，我希望正在进行的谈判是认真的，但我有疑虑，”博纳在新闻发布会上说。

博纳上述言论是对《华尔街日报》的一篇报导作出的回应。该报此前报导称，美国总统奥巴马就打击“伊斯兰国”符合美国和伊朗的共同利益，曾在上月向伊朗最高领导人哈梅内伊致密函。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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