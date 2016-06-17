逾50名美国务院外交官签署异议电报 呼吁军事打击阿萨德政府

路透华盛顿6月16日 （记者 John Walcott/Arshad Mohammed） - 逾50名美国务院外交官签署一份内部备忘录，对美国在叙利亚的政策提出尖锐批评，并呼吁军事打击叙总统阿萨德的政府，以阻止其不断违背叙利亚内战停火协议。

51名参与对叙政策咨询的美国务院中高层官员签署了这份“异议渠导电报”（dissent channel cable）。《华尔街日报》首先对此作出报道。

《华尔街日报》援引其看到的电报复印件称，电报呼吁对叙利亚政府展开“针对性军事打击”，因今年早些时候达成的叙停火协议近乎崩溃。

军事打击阿萨德政府可能代表奥巴马政府不直接介入叙利亚内战的长期政策发生重大改变。奥巴马政府呼吁叙利亚进行政治过渡，且阿萨德下台。

一名未签署但看过电报的美国官员告诉路透，白宫仍反对美国加强对叙利亚内战的军事介入。

该官员称，电报不太可能改变这点，也不太可能改变奥巴马对打击“伊斯兰国”的侧重。

“我们已知悉多位国务院雇员就叙利亚局势撰写的异议渠导电报，”美国务院发言人柯比（John Kirby）在电邮中表示。“我们正在查看这份刚出现的电报。我不会就（电报）内容置评。”

柯比称，“异议渠道”是一个官方论坛，允许国务院雇员对政策问题表达不同观点。（完）