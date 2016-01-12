美军轰炸“伊斯兰国”在伊拉克的资金分配点--美国军方

路透华盛顿1月11日 - 美国军方称，一架美国飞机周一对“伊斯兰国”在伊拉克的一个资金分配点进行了轰炸。这是美国为首联盟破坏“伊斯兰国”为其各种活动提供资金支持的行动之一。

“该大批资金分配点被‘伊斯兰国’用来分配资金以资助恐怖分子的活动。”美国中央司令部发言人Ben Tisdale在声明中称。

CNN援引未具名美国国防官员的话报导称，这一位于摩苏尔的建筑被两枚2,000磅炸弹摧毁。

报导称，这些官员没有具体透露该资金分配点有多少资金以及有什么币种，但有一位官员称有“数百万”的资金。（完）