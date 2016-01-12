美军轰炸“伊斯兰国”在伊拉克的资金分配点--美国军方

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透华盛顿1月11日 - 美国军方称，一架美国飞机周一对“伊斯兰国”在伊拉克的一个资金分配点进行了轰炸。这是美国为首联盟破坏“伊斯兰国”为其各种活动提供资金支持的行动之一。
“该大批资金分配点被‘伊斯兰国’用来分配资金以资助恐怖分子的活动。”美国中央司令部发言人Ben Tisdale在声明中称。
CNN援引未具名美国国防官员的话报导称，这一位于摩苏尔的建筑被两枚2,000磅炸弹摧毁。
报导称，这些官员没有具体透露该资金分配点有多少资金以及有什么币种，但有一位官员称有“数百万”的资金。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。