美国防长称打击“伊斯兰国”是场持久战

路透圣地亚哥10月11日 - 美国国防部长哈格尔周六称，叙利亚重镇Kobani战火纷飞是很棘手的问题，打击“伊斯兰国”的空袭行动取得一些进展。

保护Kobani的库尔德武装力量敦促以美国为首的联盟加大对“伊斯兰国”的空袭。Kobani是叙利亚与土耳其接壤的边陲重镇，“伊斯兰国”周六加紧了对该镇的控制。

“我们正在通过空袭，尽力协助击退‘伊斯兰国’。事实上，在该地区已经有了一些进展，”哈格尔在智利首都圣地亚哥召开的新闻发布会上说。

“这是很棘手的问题，”哈格尔说。他指的是Kobani。

哈格尔目前正在对南美三国进行为期六天的访问。

大约在四天前，以美国为首的联盟加大了对Kobani及其周边地区“伊斯兰国”目标的空袭力度。

哈格尔强调，打击“伊斯兰国”的战斗是一场持久战。

“这是持久战，很艰难，也很复杂，涉及诸多因素。我们正在与联盟伙伴合作，”他说。

哈格尔当被问及伊拉克局势时称，巴格达完全在该国安全部队的控制中，他们还会加强控制。

“我们通过空袭、援助以及我们的顾问，继续为他们提供帮助，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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