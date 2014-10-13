美防长称打击“伊斯兰国”是场持久战

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣地亚哥10月11日 - 美国国防部长哈格尔周六称，叙利亚重镇Kobani战火纷飞是很棘手的问题，打击“伊斯兰国”的空袭行动取得一些进展。
保护Kobani的库尔德武装力量敦促以美国为首的联盟加大对“伊斯兰国”的空袭。Kobani是叙利亚与土耳其接壤的边陲重镇，“伊斯兰国”周六加紧了对该镇的控制。
“我们正在通过空袭，尽力协助击退‘伊斯兰国’。事实上，在该地区已经有了一些进展，”哈格尔在智利首都圣地亚哥召开的新闻发布会上说。
“这是很棘手的问题，”哈格尔说。他指的是Kobani。
哈格尔目前正在对南美三国进行为期六天的访问。
大约在四天前，以美国为首的联盟加大了对Kobani及其周边地区“伊斯兰国”目标的空袭力度。
哈格尔强调，打击“伊斯兰国”的战斗是一场持久战。
“这是持久战，很艰难，也很复杂，涉及诸多因素。我们正在与联盟伙伴合作，”他说。
哈格尔当被问及伊拉克局势时称，巴格达完全在该国安全部队的控制中，他们还会加强控制。
“我们通过空袭、援助以及我们的顾问，继续为他们提供帮助，”他说道。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申