美英法等国防长聚首巴黎 商讨加速打击“伊斯兰国”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴黎1月20日（记者 Phil Stewart/John Irish） - 美国、法国、英国及另外四国的国防部长周三汇聚巴黎，商讨加速打击“伊斯兰国”的方式，包括可能增加军警培训人员的数量。
美国国防部长卡特称，这是美国主导的联盟的核心成员举行面对面商谈的一个机会。
“我会征求他们的意见，同时也会向他们阐述我们如何加快打击行动的想法，包括将会需要的各种能力、军事能力。”卡特预测，未来数月会增加培训人员的数量，当中包括警方人员。
法国最先加入美国主导的联盟在伊拉克发动空袭行动。去年11月巴黎恐怖袭击事件发生后，法国总统奥朗德加大了法国空袭“伊斯兰国”的力度。
法国国防部一位要求匿名的官员称，联盟将会商讨全面加强打击“伊斯兰国”力度的方法。
“不仅仅是与增加飞机有关，还涉及增加培训人员，以加快当地武装力量从‘伊斯兰国’手中夺回领土的速度。”该官员称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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