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时事要闻 | 2014年 12月 19日 星期五 13:30 BJT

美军将领称打击“伊斯兰国”至少三年才能到转折点

路透华盛顿12月18日 - 负责美军对伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”武装打击行动的将军特里（James Terry）周四称，打击“伊斯兰国”的军事行动至少要三年时间，才能到转折点。

特里在五角大楼简布会上表示，美军对“伊斯兰国”的空袭四个月前才开始，应保持耐心。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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