美国及其盟友同意在打击“伊斯兰国”上采取更多行动

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透德国斯图加特5月4日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长卡特周三称，华府及其盟友同意在打击“伊斯兰国”方面采取更多行动，但未来有更多风险。
卡特在德国与该联盟其他11个成员国的国防部长和代表会谈后发表上述言论。
卡特称，一名美海豹突击队成员在“伊斯兰国”周二在伊拉克北部发起的一次袭击中丧生，美国对此深表遗憾。卡特称，阵亡士兵是Charles Keating。
“这种风险将继续存在……但允许‘伊斯兰国’拥有安全港可能给我们所有人带来更大风险。”卡特说道。
“我们亦同意，我们在反‘伊斯兰国’联盟的所有朋友和盟友都可以而且必须作出更多努力，以打击在伊拉克和叙利亚的‘伊斯兰国’及其在其他地方的分支。”
法国、英国和德国的部长参加了会谈。
自美国领导的该联盟于2014年启动“削弱并摧毁”“伊斯兰国”的行动以来，Charles Keating是第三位在直接交战中丧生的美国人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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