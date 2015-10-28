美防长称美国将加强对“伊斯兰国”打击力度

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月27日 - 美国国防部长卡特周二在国会称，美国军方将加强对“伊斯兰国”的空袭，并可能进行更多直接地面打击，加大对“伊斯兰国”的打击力度。
几天前美军配合库尔德武装营救被“伊斯兰国”扣押的人质，行动中一名美军士兵身亡。卡特在参议院军事委员会发表讲话时暗示，未来可能执行更多类似任务。
“我们不会停止支持有能力的合作伙伴择机打击‘伊斯兰国’、或是直接开展类似行动，无论是空中打击，还是地面直接行动。”卡特说。
卡特称，虽然美军在伊拉克的主要任务是为伊拉克军队提供训练、顾问及援助等支持，但美军在此有可付诸行动的情报能力，也有能干的合作伙伴，因此希望支持美方合作伙伴，且将继续这么做。
卡特在该委员会介绍美国打击“伊斯兰国”战略之际，美国国务卿克里正与参议院外交委员会成员就该议题召开闭门会议。几天后，克里将前往维也纳，参加围绕叙利亚问题的多方会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”