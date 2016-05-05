美国及其盟友同意在打击“伊斯兰国”上采取更多行动

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国斯图加特5月4日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长卡特周三称，华府及其盟友同意在打击“伊斯兰国”方面采取更多行动，但未来有更多风险。
卡特在德国与该联盟其他11个成员国的国防部长和代表会谈后发表上述言论。
卡特称，一名美海豹突击队成员在“伊斯兰国”周二在伊拉克北部发起的一次袭击中丧生，美国对此深表遗憾。卡特称，阵亡士兵是Charles Keating。
“这种风险将继续存在……但允许‘伊斯兰国’拥有安全港可能给我们所有人带来更大风险。”卡特说道。
“我们亦同意，我们在反‘伊斯兰国’联盟的所有朋友和盟友都可以而且必须作出更多努力，以打击在伊拉克和叙利亚的‘伊斯兰国’及其在其他地方的分支。”
法国、英国和德国的部长参加了会谈。
自美国领导的该联盟于2014年启动“削弱并摧毁”“伊斯兰国”的行动以来，Charles Keating是第三位在直接交战中丧生的美国人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
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