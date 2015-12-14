美国政府报告称“伊斯兰国”有能力伪造叙利亚护照

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月11日 - 美国一位联邦官员周五证实，美国政府机构一份报告称“伊斯兰国”有能力伪造叙利亚护照。
美国移民及海关执法局发言人证实了之前美国有线电视新闻网（CNN）的相关报导，但拒绝提供政府机构报告副本。
之前CNN引述执法部门消息人士的话称，政府相关报告指出“伊斯兰国”有叙利亚政府护照打印机及空白护照可用，因此伪造旅行文件的机率上升。
据CNN报导，该消息人士称“伊斯兰国”还掌握叙利亚公民的履历和指纹数据，因此还存在盗用身份的风险。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。