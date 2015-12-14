美国政府报告称“伊斯兰国”有能力伪造叙利亚护照

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月11日 - 美国一位联邦官员周五证实，美国政府机构一份报告称“伊斯兰国”有能力伪造叙利亚护照。

美国移民及海关执法局发言人证实了之前美国有线电视新闻网（CNN）的相关报导，但拒绝提供政府机构报告副本。

之前CNN引述执法部门消息人士的话称，政府相关报告指出“伊斯兰国”有叙利亚政府护照打印机及空白护照可用，因此伪造旅行文件的机率上升。

据CNN报导，该消息人士称“伊斯兰国”还掌握叙利亚公民的履历和指纹数据，因此还存在盗用身份的风险。（完）