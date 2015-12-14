美国政府报告称“伊斯兰国”有能力伪造叙利亚护照

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月11日 - 美国一位联邦官员周五证实，美国政府机构一份报告称“伊斯兰国”有能力伪造叙利亚护照。
美国移民及海关执法局发言人证实了之前美国有线电视新闻网（CNN）的相关报导，但拒绝提供政府机构报告副本。
之前CNN引述执法部门消息人士的话称，政府相关报告指出“伊斯兰国”有叙利亚政府护照打印机及空白护照可用，因此伪造旅行文件的机率上升。
据CNN报导，该消息人士称“伊斯兰国”还掌握叙利亚公民的履历和指纹数据，因此还存在盗用身份的风险。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。