多数美国“千禧一代”支持派出地面部队打击“伊斯兰国”--民调

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透波士顿12月10日 - 据哈佛大学周四发布的一项调查结果显示，大多数美国年轻人支持派出地面部队打击“伊斯兰国”，但仅有不到五分之一的受访者愿意参军服役。
约60%的受访者对哈佛大学政治协会表示，他们或者“强烈”支持，或者“一定程度上”支持派出地面部队打击“伊斯兰国”。受访者年龄介乎18到29岁。
上述支持率相比巴黎恐袭前47%的支持率明显上升。
尽管他们支持派兵，但85%的受访者表示他们“肯定”或者“很可能”不愿意加入军队。共和党受访者参军意愿最强，24%的共和党年轻受访者称，如不是已经应征入伍，他们将“肯定”或者“强烈考虑”参军。
调查是在10月30日至11月9日进行的，当时是在加州枪击案发生前，共访问了2,011人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。