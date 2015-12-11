多数美国“千禧一代”支持派出地面部队打击“伊斯兰国”--民调

路透波士顿12月10日 - 据哈佛大学周四发布的一项调查结果显示，大多数美国年轻人支持派出地面部队打击“伊斯兰国”，但仅有不到五分之一的受访者愿意参军服役。

约60%的受访者对哈佛大学政治协会表示，他们或者“强烈”支持，或者“一定程度上”支持派出地面部队打击“伊斯兰国”。受访者年龄介乎18到29岁。

上述支持率相比巴黎恐袭前47%的支持率明显上升。

尽管他们支持派兵，但85%的受访者表示他们“肯定”或者“很可能”不愿意加入军队。共和党受访者参军意愿最强，24%的共和党年轻受访者称，如不是已经应征入伍，他们将“肯定”或者“强烈考虑”参军。

调查是在10月30日至11月9日进行的，当时是在加州枪击案发生前，共访问了2,011人。（完）