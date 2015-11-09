美高官称一些海湾国家和金砖国家应为援助叙利亚难民做更多贡献

路透华盛顿11月6日 - 美国一名高官周五称，沙特和卡塔尔等富裕的海湾国家以及所谓的“金砖国家”应更多帮助叙利亚难民。

“我想看到中东地区相比约旦和黎巴嫩来说更富裕的海湾国家提供更多援助，”美国助理国务卿安妮·理查德在美国有线卫星公共事务网络（C-SPAN）的《新闻人物》节目上表示。

“我们也愿意看到所谓的‘金砖国家’--巴西、俄罗斯、印度、中国以及南非（在较小程度上）提供更多援助，”她说道。“这些是关心该地区的富裕国家，他们可以而且应该提供更多人道主义援助。”

叙利亚爆发内战以来，已有约25万人丧生，约400万人逃离本国。

大多数叙利亚难民流入了土耳其、约旦和黎巴嫩等叙利亚周边国家，但也有数十万人涌入欧洲。

理查德称，科威特和阿联酋等一些海湾国家为难民提供了强大援助，但沙特和卡塔尔等其他国家可以做得更多。

理查德称，一些海湾国家对难民的贡献每年都不一样，她希望这些国家的援助行动可以更好地融入国际人道主义援助系统。（完）