奥巴马称预计2016财年底前美国可实现接收1万叙利亚难民的目标

路透华盛顿4月28日 - 美国总统奥巴马周四称，预计美国可在2016财年底前实现接收1万叙利亚难民的目标。

去年秋季在叙利亚难民纷纷涌入欧洲之际，奥巴马承诺美国将在2016财年底前接收1万叙利亚难民。但美国国务院在距财年结束还有一半时间的3月31日报告称，仅1,285名叙利亚人获准进入美国。

“我们会继续推进。”奥巴马周四被问及该目标能否实现时说道。

奥巴马的该承诺遭到共和党人的抨击，后者担心暴力武装分子会冒充难民进入美国。

奥巴马称，难民会经过适当的筛选和审核，政府希望公众放心。

“我认为，我们在行政上有加快步伐的程序。”他在白宫有学生记者参加的新闻发布会上称。

“我们的目标是继续努力向国会及美国民众表明这样做是正确的，而且我们认为我们可在年底前实现这一目标。”（完）