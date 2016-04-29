奥巴马称预计2016财年底前美国可实现接收1万叙利亚难民的目标

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月28日 - 美国总统奥巴马周四称，预计美国可在2016财年底前实现接收1万叙利亚难民的目标。
去年秋季在叙利亚难民纷纷涌入欧洲之际，奥巴马承诺美国将在2016财年底前接收1万叙利亚难民。但美国国务院在距财年结束还有一半时间的3月31日报告称，仅1,285名叙利亚人获准进入美国。
“我们会继续推进。”奥巴马周四被问及该目标能否实现时说道。
奥巴马的该承诺遭到共和党人的抨击，后者担心暴力武装分子会冒充难民进入美国。
奥巴马称，难民会经过适当的筛选和审核，政府希望公众放心。
“我认为，我们在行政上有加快步伐的程序。”他在白宫有学生记者参加的新闻发布会上称。
“我们的目标是继续努力向国会及美国民众表明这样做是正确的，而且我们认为我们可在年底前实现这一目标。”（完）
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
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