美俄正在敲定飞行安全备忘录 避免在叙利亚发生空中意外遭遇

路透华盛顿10月14日 （记者 Phil Stewart） - 美国一名官员在美俄周三最近一轮会谈后称，美俄军方正在敲定一份有关在叙利亚上空的基本飞行安全程序的谅解备忘录。

俄罗斯军事介入叙利亚内战引发了有关美俄飞机可能意外遭遇的担忧。五角大楼周二称，上周六美俄飞机在叙利亚上空遭遇，相距仅数英里。

五角大楼在一份简短声明中称，美俄军方举行的一场安全视频会议中，双方有关在叙利亚上空进行安全空中行动的对话取得了进展。

上述美国官员向路透表示，该备忘录可能在后续评估之后于近期实施。该官员要求匿名。

美国在美俄军队10月1日举行的一场安全视频会议中提出了相关提议，提议包括维持美俄飞机的安全距离，并在遇险信号上使用相同的无线电频率。

美国军方称，俄罗斯飞机屡次打破空中巡逻规则接近美国的无人机。五角大楼周二称，美俄飞机在叙利亚上空发生在可视范围内相遇事件。

俄罗斯塔斯社周三援引俄罗斯国防部称，俄罗斯的苏-30CM战机与美方飞机相距2-3公里，但接近是为了进行确认，“而非吓跑对方”。（完）