美官员称俄罗斯向叙利亚派出多架战机

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月18日 （记者 Phil Stewart/Yeganeh Torbati） - 美国官员称，俄罗斯已向叙利亚派出多架战机，加强在叙利亚的军事存在。俄罗斯在叙利亚增强军力令美国感到不安，周五两国国防高官举行了一年多以来首次对话。

美国国防部长卡特与俄罗斯国防部长绍伊古通了电话，同意探讨如何避免意外军事交集。卡特认为美俄在叙利亚的空中行动可能发生彼此冲突。

为避免这类意外“遭遇”而进行的必要协调行动被称为“冲突回避”。

“他们同意进一步探讨在叙利亚的冲突回避机制，以及打击‘伊斯兰国’的行动。”五角大楼发言人库克（Peter Cook）在卡特与绍伊古通电后表示。

美国一位高层国防官员称，绍伊古在通话中称俄罗斯在叙利亚的活动是防御性质的。

这名美国官员称，绍伊古表示俄罗斯的军事行动“旨在履行对叙利亚政府的承诺”。

但不清楚俄罗斯对叙利亚政府的承诺是什么，以及俄罗斯增强在叙利亚的军力与这些承诺有怎样的关联。

一位要求匿名的美国官员称，俄罗斯向叙利亚派出四架战术战斗机。另一名美国官员拒绝提供战机的数量，但确认俄罗斯派出了多架战机。(完)