美官员称俄罗斯向叙利亚派出多架战机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月18日 （记者 Phil Stewart/Yeganeh Torbati） - 美国官员称，俄罗斯已向叙利亚派出多架战机，加强在叙利亚的军事存在。俄罗斯在叙利亚增强军力令美国感到不安，周五两国国防高官举行了一年多以来首次对话。
美国国防部长卡特与俄罗斯国防部长绍伊古通了电话，同意探讨如何避免意外军事交集。卡特认为美俄在叙利亚的空中行动可能发生彼此冲突。
为避免这类意外“遭遇”而进行的必要协调行动被称为“冲突回避”。
“他们同意进一步探讨在叙利亚的冲突回避机制，以及打击‘伊斯兰国’的行动。”五角大楼发言人库克（Peter Cook）在卡特与绍伊古通电后表示。
美国一位高层国防官员称，绍伊古在通话中称俄罗斯在叙利亚的活动是防御性质的。
这名美国官员称，绍伊古表示俄罗斯的军事行动“旨在履行对叙利亚政府的承诺”。
但不清楚俄罗斯对叙利亚政府的承诺是什么，以及俄罗斯增强在叙利亚的军力与这些承诺有怎样的关联。
一位要求匿名的美国官员称，俄罗斯向叙利亚派出四架战术战斗机。另一名美国官员拒绝提供战机的数量，但确认俄罗斯派出了多架战机。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”