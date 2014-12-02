“伊斯兰国”武装分子或在美境内袭击美国军人--报导

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿12月1日 - ABC News周一报导，美国官员警告称，“伊斯兰国”武装分子可能正在计划在美国境内袭击美国的军人。
报导称，美国联邦调查局（FBI）及国土安全部向执法机构发布联合情报公告，敦促美国军方人员消掉他们的在线社交媒体账号，以免引起“暴力极端分子”的注意或者透露军人的身份。
报导还称，美国政府周日晚暗示，他们已经获得了“伊斯兰国”武装分子将袭击对准美国境内目标的情报。
据路透消息人士称，上述联合情报公告称：“FBI近期获得的情报显示，有人在境外物色并评估志同道合、愿意并且能够实施袭击美国现役及退役军人的人选。”
FBI的一位发言人证实ABC的报导属实，但拒绝提供其公告的副本。
五角大楼发言人Steve Warren称，相关建议“进一步支持了我们作战指挥官几周前提出的指导原则”。
他还称，10月发生加拿大士兵在其国内被杀事件后，五角大楼已在近期建议军人检查他们的社交媒体账号。警方称，相关袭击事件是皈依伊斯兰教的人员实施。
一位美国政府消息人士对路透称，疑似武装分子在社交媒体发布的威胁美国军人的帖子猛增，可能是美国相关机构发布上述警告的原因。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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