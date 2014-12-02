“伊斯兰国”武装分子或在美境内袭击美国军人--报导

路透华盛顿12月1日 - ABC News周一报导，美国官员警告称，“伊斯兰国”武装分子可能正在计划在美国境内袭击美国的军人。

报导称，美国联邦调查局（FBI）及国土安全部向执法机构发布联合情报公告，敦促美国军方人员消掉他们的在线社交媒体账号，以免引起“暴力极端分子”的注意或者透露军人的身份。

报导还称，美国政府周日晚暗示，他们已经获得了“伊斯兰国”武装分子将袭击对准美国境内目标的情报。

据路透消息人士称，上述联合情报公告称：“FBI近期获得的情报显示，有人在境外物色并评估志同道合、愿意并且能够实施袭击美国现役及退役军人的人选。”

FBI的一位发言人证实ABC的报导属实，但拒绝提供其公告的副本。

五角大楼发言人Steve Warren称，相关建议“进一步支持了我们作战指挥官几周前提出的指导原则”。

他还称，10月发生加拿大士兵在其国内被杀事件后，五角大楼已在近期建议军人检查他们的社交媒体账号。警方称，相关袭击事件是皈依伊斯兰教的人员实施。

一位美国政府消息人士对路透称，疑似武装分子在社交媒体发布的威胁美国军人的帖子猛增，可能是美国相关机构发布上述警告的原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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