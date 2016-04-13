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时事要闻 | 2016年 4月 13日 星期三 10:01 BJT

美副国务卿称“伊斯兰国”人员数量为两年来最低水平

路透华盛顿4月12日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）称，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克的战斗人员数量比过去两年中的任何时候都少。

“事实上，据我们评估，‘伊斯兰国’（战斗人员）数量是我们自2014年开始监测其人员数量以来的最低水平。”布林肯在为国会拨款委员会听证会准备的证词中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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