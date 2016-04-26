美国周一宣布向叙利亚增兵 协助打击“伊斯兰国”

路透德国汉诺威4月25日 （记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周一宣布向叙利亚增兵。这是叙利亚内战以来美国对叙最大规模的地面增兵，但此举可能难以安抚对美国的叙利亚谨慎策略不满的阿拉伯盟国。

美国此次部署多达250名特种部队士兵，令美国在叙兵力增加约六倍；此举旨在协助叙利亚民兵武装。这些民兵武装在一系列胜利中从“伊斯兰国”手中夺回了部分地区。

防务专家称，为更多地面武装人员提供美国的密切空中支持可以扭转叙利亚的局势。但沙特王室一位不愿具名的高级成员称，美国此举是“虚饰”。

奥巴马宣布增兵时强调，对“伊斯兰国”的持续胜利很重要，但警告称美军不会领导对“伊斯兰国”的战争。

“他们不会领导地面作战，但地方武装继续击退‘伊斯兰国’的同时，他们在提供训练和支持方面将至关重要。”奥巴马在汉诺威发表演讲称。（完）