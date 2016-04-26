美国周一宣布向叙利亚增兵 协助打击“伊斯兰国”

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国汉诺威4月25日 - 美国总统奥巴马周一宣布向叙利亚增兵。这是叙利亚内战以来美国对叙最大规模的地面增兵，但此举可能难以安抚对美国的叙利亚谨慎策略不满的阿拉伯盟国。
美国此次部署多达250名特种部队士兵，令美国在叙兵力增加约六倍；此举旨在协助叙利亚民兵武装。这些民兵武装在一系列胜利中从“伊斯兰国”手中夺回了部分地区。
防务专家称，为更多地面武装人员提供美国的密切空中支持可以扭转叙利亚的局势。但沙特王室一位不愿具名的高级成员称，美国此举是“虚饰”。
奥巴马宣布增兵时强调，对“伊斯兰国”的持续胜利很重要，但警告称美军不会领导对“伊斯兰国”的战争。
“他们不会领导地面作战，但地方武装继续击退‘伊斯兰国’的同时，他们在提供训练和支持方面将至关重要。”奥巴马在汉诺威发表演讲称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.