特写：伊斯兰国让年轻人变得“残暴而疯狂” 家人们万分震惊

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透卡迪夫11月18日（记者 Ahmed Aboulenein） - “你知道看着孩子长大，然后他们突然就不见踪影，这有多痛苦吗？”57岁的威尔士退休电子工程师Ahmed Muthana说道。他的两个儿子--20岁的Nasser和17岁的Aseel都去为伊斯兰国战斗了。
和其他孩子在远方的父亲一样，他很容易陷入遐想，谈论好学的大儿子和更加喧闹、爱运动的小儿子，他的大儿子曾被医学院录取。
“小儿子（Aseel）想成为奥运会游泳运动员和英语老师。Nasser喜欢科学，希望成为一名医生。Nasser基本上只关心他的学习，而Aseel比较贪玩。”
但是两个年轻人突然不辞而别。
“Nasser跟我们说他要去伯明翰，可是我们却发现他在叙利亚。Aseel说要考试，但突然出现在塞浦路斯。”
Ahmed Muthana本周告诉记者，他认为一段斩首视频中的一个伊斯兰国战士是Nasser，这让Muthana一家成为了焦点。
Muthana一家住在威尔士首府卡迪夫市中心附近。摄像人员在他们家外安营扎寨。Ahmed Muthana现在说他最初搞错了：尽管儿子们在为伊斯兰国战斗，但斩首叙利亚士兵的视频中没有他的儿子。
这足以说服摄像人员们离开，但并不能缓解他的伤痛或是改变他对儿子们的看法。
“他们做出这样的事情就是在自杀。”
据信西方国家很多年轻人来到叙利亚和伊拉克加入伊斯兰国，进行令世人震惊的大规模屠杀。他们的家人对此很难理解。
在法国，记者们周二蜂拥来到有3,000居民的诺曼底村庄Bosc-Roger-en-Roumois，他们前来拍摄22岁Maxime Hauchard的家，他家离当地的教堂很近。
他的叔叔Pascal Hauchard是一名失业的卡车司机，称全家都很悲痛，他的祖母非常震惊。
“他是一个在平常家庭里长大的平常孩子，”他的叔叔对《巴黎人报》（Le Parisien）说道。“是什么让我的侄子变得这么残暴而疯狂？”
法国警方认为斩首视频中一名武装分子是Maxime Hauchard。Maxime Hauchard是诺曼底本地人，十几岁的时候开始信奉伊斯兰教。他们难以解释Hauchard如何在几年时间里从一名被邻居称为“友好而且随和”的少年变成了一个身着军装的坚定激进伊斯兰教徒。
Hauchard曾于7月在叙利亚城镇拉卡（Raqqa）通过Skype接受法国电视台的采访。他表示，从17岁开始沉浸于互联网上的激进伊斯兰教材料，然后自愿成为了一名穆斯林。
他目前准备参加一项行动，称“我们怀着喜悦的心情期待死亡”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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