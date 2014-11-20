特写：伊斯兰国让年轻人变得“残暴而疯狂”，家人们万分震惊

(本文由路透中文网编译提供)

路透卡迪夫11月18日 - “你知道看着孩子长大，然后他们突然就不见踪影，这有多痛苦吗？”57岁的威尔士退休电子工程师Ahmed Muthana说道。他的两个儿子--20岁的Nasser和17岁的Aseel都去为伊斯兰国战斗了。

和其他孩子在远方的父亲一样，他很容易陷入遐想，谈论好学的大儿子和更加喧闹、爱运动的小儿子，他的大儿子曾被医学院录取。

“小儿子（Aseel）想成为奥运会游泳运动员和英语老师。Nasser喜欢科学，希望成为一名医生。Nasser基本上只关心他的学习，而Aseel比较贪玩。”

但是两个年轻人突然不辞而别。

“Nasser跟我们说他要去伯明翰，可是我们却发现他在叙利亚。Aseel说要考试，但突然出现在塞浦路斯。”

Ahmed Muthana本周告诉记者，他认为一段斩首视频中的一个伊斯兰国战士是Nasser，这让Muthana一家成为了焦点。

Muthana一家住在威尔士首府卡迪夫市中心附近。摄像人员在他们家外安营扎寨。Ahmed Muthana现在说他最初搞错了：尽管儿子们在为伊斯兰国战斗，但斩首叙利亚士兵的视频中没有他的儿子。

这足以说服摄像人员们离开，但并不能缓解他的伤痛或是改变他对儿子们的看法。

“他们做出这样的事情就是在自杀。”

据信西方国家很多年轻人来到叙利亚和伊拉克加入伊斯兰国，进行令世人震惊的大规模屠杀。他们的家人对此很难理解。

在法国，记者们周二蜂拥来到有3,000居民的诺曼底村庄Bosc-Roger-en-Roumois，他们前来拍摄22岁Maxime Hauchard的家，他家离当地的教堂很近。

他的叔叔Pascal Hauchard是一名失业的卡车司机，称全家都很悲痛，他的祖母非常震惊。

“他是一个在平常家庭里长大的平常孩子，”他的叔叔对《巴黎人报》（Le Parisien）说道。“是什么让我的侄子变得这么残暴而疯狂？”

法国警方认为斩首视频中一名武装分子是Maxime Hauchard。Maxime Hauchard是诺曼底本地人，十几岁的时候开始信奉伊斯兰教。他们难以解释Hauchard如何在几年时间里从一名被邻居称为“友好而且随和”的少年变成了一个身着军装的坚定激进伊斯兰教徒。

Hauchard曾于7月在叙利亚城镇拉卡（Raqqa）通过Skype接受法国电视台的采访。他表示，从17岁开始沉浸于互联网上的激进伊斯兰教材料，然后自愿成为了一名穆斯林。

他目前准备参加一项行动，称“我们怀着喜悦的心情期待死亡”。（完）