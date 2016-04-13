阿拉伯年轻人将“伊斯兰国”视为地区最大挑战--调查

路透迪拜4月12日 - 根据周二发布的一项调查，阿拉伯年轻人认为“伊斯兰国”是阿拉伯地区面临的最大挑战，还有一些人认为工作岗位的匮乏是该组织兴起的原因。

“伊斯兰国”已经在伊拉克和叙利亚其所占领的地区宣布建立“哈里发国”，并在冲突四起的利比亚和也门建立了分支组织，还在西欧和阿拉伯海湾国家发动了一系列致命袭击。

来自16个阿拉伯国家的18至24岁间的年轻人接受了这项年度调查。调查显示，相较于2015年的37%，今年有一半的受访者认为“伊斯兰国”是阿拉伯地区面临的最大挑战，远远高于巴以冲突和民主匮乏等其它问题。

当被问及如果“伊斯兰国”减少暴力行为，他们是否会支持该组织时，78%的受访者表示不会支持，13%称会支持，9%表示不确定。

约有四分之一的受访者将“伊斯兰国”的崛起归咎于年轻人的高失业率。长久以来，阿拉伯世界一直深陷腐败、战争和政治僵局的泥潭中，难以为其快速增长的年轻人口提供足够的工作岗位。

该调查引述分析人士Hassan Hassan的话称，该地区的经济不振显然有利于‘伊斯兰国’。

Hassan称：“该地区的很多人可能会因‘伊斯兰国’的极端行为拒绝加入；但问题在于，‘伊斯兰国’能够利用现有的问题。”

“这些受访者所指出的问题并不是‘伊斯兰国’造成的。换言之，‘伊斯兰国’不仅仅是一种疾病，还是急需处理的疾病恶化的症状。”

该调查由迪拜公关公司ASDA'A Burson-Marsteller进行，调查对来自摩洛哥、埃及、约旦及沙特阿拉伯等国的3,500名年轻人开展了面对面采访。（完）