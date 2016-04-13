阿拉伯年轻人将“伊斯兰国”视为地区最大挑战--调查

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透迪拜4月12日 - 根据周二发布的一项调查，阿拉伯年轻人认为“伊斯兰国”是阿拉伯地区面临的最大挑战，还有一些人认为工作岗位的匮乏是该组织兴起的原因。
“伊斯兰国”已经在伊拉克和叙利亚其所占领的地区宣布建立“哈里发国”，并在冲突四起的利比亚和也门建立了分支组织，还在西欧和阿拉伯海湾国家发动了一系列致命袭击。
来自16个阿拉伯国家的18至24岁间的年轻人接受了这项年度调查。调查显示，相较于2015年的37%，今年有一半的受访者认为“伊斯兰国”是阿拉伯地区面临的最大挑战，远远高于巴以冲突和民主匮乏等其它问题。
当被问及如果“伊斯兰国”减少暴力行为，他们是否会支持该组织时，78%的受访者表示不会支持，13%称会支持，9%表示不确定。
约有四分之一的受访者将“伊斯兰国”的崛起归咎于年轻人的高失业率。长久以来，阿拉伯世界一直深陷腐败、战争和政治僵局的泥潭中，难以为其快速增长的年轻人口提供足够的工作岗位。
该调查引述分析人士Hassan Hassan的话称，该地区的经济不振显然有利于‘伊斯兰国’。
Hassan称：“该地区的很多人可能会因‘伊斯兰国’的极端行为拒绝加入；但问题在于，‘伊斯兰国’能够利用现有的问题。”
“这些受访者所指出的问题并不是‘伊斯兰国’造成的。换言之，‘伊斯兰国’不仅仅是一种疾病，还是急需处理的疾病恶化的症状。”
该调查由迪拜公关公司ASDA'A Burson-Marsteller进行，调查对来自摩洛哥、埃及、约旦及沙特阿拉伯等国的3,500名年轻人开展了面对面采访。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
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