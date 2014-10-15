美加大对“伊斯兰国”空袭 叙境内冲突殃及土耳其

(本文由路透中文网编译提供)

路透土耳其MURSITPINAR/伊斯坦布尔10月14日 - “伊斯兰国”的攻势已经开始危及土耳其的稳定，以美国为首的联盟过去两天里加强对该组织目标的空袭力度。

美国军方称，美国为首的联盟周一和周二对叙利亚边陲重镇Kobani附近的武装分子实施了21次空袭，“伊斯兰国”武装在当地的攻势似已放缓，但局势依然不稳定。

美国总统奥巴马周二对Kobani以及伊拉克安巴尔省（Anbar）的局势深表关切。伊拉克安巴尔省目前面临被“伊斯兰国”武装占领的危险。

“联盟会继续在这两个地区实施空袭，”奥巴马在华盛顿郊外的会议上对联盟国家的军方首脑称。

白宫称，奥巴马周三将同英国、法国、德国及意大利领导人召开视频会议，打击“伊斯兰国”将是议题之一。

“伊斯兰国”在叙利亚境内的攻势危及到邻国土耳其的和平。土耳其的库尔德人对政府当局拒绝帮助保护他们在叙利亚的同族感到愤怒。

叙利亚库尔德人在Kobani镇的困境，引发土耳其境内的库尔德人在上周发生骚乱，造成至少35人死亡。土耳其有1,500万库尔德人。（完）