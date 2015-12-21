独家：北约同意派飞机和船舰以加强土耳其空防

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）称，北约盟国周五同意向土耳其派飞机和船舰，以加强该国与叙利亚接壤的边境地区的空防。外交人士称，该计划的部分目的是避免更多的俄罗斯飞机被击落事件发生。路透