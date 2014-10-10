《焦点》需求不振引发原油价格战，沙特最大对手就在身边

**面临非洲和美洲的竞争**

交易商称，自去年以来，科威特原油较阿拉伯中质原油的贴水已经翻倍，因为伊拉克充足且价格更低的原油抢占了市场份额，而且西方放宽对伊朗的制裁以后，该国石油出口增长。

海关和路透数据显示，今年头八个月，亚洲四大原油买家--中国、印度、日本和韩国日均进口的科威特原油仅略高于110万桶，低于去年的日均140万桶。

为了促进出口，科威特今年8月与中国的中石化签署一份新的10年期供应协议，科威特提供运输并采用更具竞争力的成本加运费价(CFR)，将供应量增加近一倍。

在另一份协议中，科威特还锁定2015年对菲律宾炼厂Petron的石油供应。

全球市场供应充足，已经使天平向有利于亚洲买家的方向倾斜，它们降低对中东原油的依赖，转向非洲和美洲价格更低的原油。

美国能源资料协会(EIA)周二表示，这就要求石油输出国组织(OPEC)明年减少供应。EIA削减了全球原油需求增长预估，对OPEC产量预估的下调幅度甚至更大。

这将使亚洲中质油市场的竞争非常关键，即API比重指数介于28-38度的原油。石油咨询公司Wood Mackenzie预计，2013-2020年亚洲对这类石油的进口将增长逾200万桶/日。(完)