以色列空袭加沙 哈马斯三名高官被炸死

路透加沙/耶路撒冷8月21日（记者Nidal al-Mughrabi/Maayan Lubell） - 周四，以色列在加沙地带发动空袭，造成哈马斯三名高官死亡。停火协议破裂后以方称将继续打击哈马斯武装。

这三名哈马斯高官在加沙南部地区拉法的一座房子中遇空袭身亡。哈马斯称，过去20年中这三人一直在领导对抗以色列的活动。医院官员称另有一名4岁女童在空袭中受伤，稍后不治身亡。

以色列军方及以色列国内安全局确认此三人中有两人是空袭目标。

自周二停火协议破裂后，以色列加紧打击哈马斯武装派别“卡萨姆旅”(Izz el-Deen al-Qassam Brigades)的领导人。

“我们将继续寻找定位哈马斯领导人，不论他们身在何处，”以色列国防部长亚阿隆(Moshe Yaalon )称。

阿克萨电视台播音员宣读的哈马斯加沙负责人哈尼亚的演讲词称，“敌人将为此付出惨重代价”。

“一名领袖牺牲了，其他领袖将前仆后继，”哈尼亚称。

巴勒斯坦医疗官员称，自以色列7月8日在加沙地带发动袭击以来，已造成2,066名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是平民。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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