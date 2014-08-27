中东情势：加沙停火协议生效，巴勒斯坦人涌上街头庆祝

路透加沙/耶路撒冷8月26日 - 以色列和巴勒斯坦停火协议周二生效，巴勒斯坦人涌上街头欢庆。这次停火是为了结束加沙地带持续七周的冲突。

以色列和哈马斯武装在加沙地带的冲突已经变为一场消耗战，没有哪一方明显占据优势。

以色列称严重打击了哈马斯，杀死了该组织几名军事领导，并摧毁其挖掘的几处越境地道。

不过以色列也遭遇近两个月的持续火箭袭击，这成了商业中心地区的家常便饭，并迫使边境地区居民大批逃离。

巴勒斯坦和埃及官员称，该协议要求无限期停战，立即开放加沙地带连接以色列和埃及的被封锁通道，并扩大该地区地中海沿岸的渔区。

以色列和埃及都认为哈马斯是安全威胁，希望可获得保证，不让武器进入加沙地带。