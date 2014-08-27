中东情势：加沙停火协议生效，巴勒斯坦人涌上街头庆祝

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透加沙/耶路撒冷8月26日 - 以色列和巴勒斯坦停火协议周二生效，巴勒斯坦人涌上街头欢庆。这次停火是为了结束加沙地带持续七周的冲突。
以色列和哈马斯武装在加沙地带的冲突已经变为一场消耗战，没有哪一方明显占据优势。
以色列称严重打击了哈马斯，杀死了该组织几名军事领导，并摧毁其挖掘的几处越境地道。
不过以色列也遭遇近两个月的持续火箭袭击，这成了商业中心地区的家常便饭，并迫使边境地区居民大批逃离。
巴勒斯坦和埃及官员称，该协议要求无限期停战，立即开放加沙地带连接以色列和埃及的被封锁通道，并扩大该地区地中海沿岸的渔区。
以色列和埃及都认为哈马斯是安全威胁，希望可获得保证，不让武器进入加沙地带。
这些官员称，停火第二阶段将在一个月后开始，以色列和巴勒斯坦将讨论在加沙建设海港，以色列释放在约旦河西岸关押的哈马斯俘虏，并可能以此交换据信是在哈马斯手中的两名以色列军人的遗骸。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。