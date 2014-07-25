中东情势：加沙联合国学校遭以色列炮轰，至少15人死亡

路透加沙/耶路撒冷7月25日 - 加沙当局称，以色列军队炮轰位于一所联合国学校的避难所，造成至少15人死亡，巴勒斯坦在冲突中的死亡人数达到796人，而调停仍无明显进展。

联合国秘书长潘基文对周四的此次攻击表示震惊。这所学校位于加沙地带北部的拜特汉诺。“很多人死亡，包括妇女和儿童，还有联合国工作人员，”他在一份声明中称。“情况仍然不明。我强烈谴责这种行为。”

随后潘基文抵达开罗，将与美国国务卿克里会晤。克里一直努力调停以达成停火。

克里发言人称，学校遭到攻击“凸显有必要停止暴力。”