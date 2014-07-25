中东情势：加沙联合国学校遭以色列炮轰，至少15人死亡

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透加沙/耶路撒冷7月25日 - 加沙当局称，以色列军队炮轰位于一所联合国学校的避难所，造成至少15人死亡，巴勒斯坦在冲突中的死亡人数达到796人，而调停仍无明显进展。
联合国秘书长潘基文对周四的此次攻击表示震惊。这所学校位于加沙地带北部的拜特汉诺。“很多人死亡，包括妇女和儿童，还有联合国工作人员，”他在一份声明中称。“情况仍然不明。我强烈谴责这种行为。”
随后潘基文抵达开罗，将与美国国务卿克里会晤。克里一直努力调停以达成停火。
克里发言人称，学校遭到攻击“凸显有必要停止暴力。”
不过他在该地区逗留的四天中，调停并没有进展迹象。“各方仍有分歧，”一美国高级官员称，并表示克里不能“无限期在那里”停留。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)