中东情势：巴以双方恢复间接谈判，期望终止加沙冲突

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透加沙/耶路撒冷8月11日 - 埃及国家通讯社表示，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。
一名埃及官员表示，以色列谈判代表周一乘飞机到开罗，当日即离开。但该官员并未透露谈判细节。
哈玛斯要求终止以色列和埃及对加沙地带的封锁，并开放此地的一个海港，以色列称只有未来与巴勒斯坦就永久和平协议进行协商时，才会考虑开放海港。
长达一个月的冲突导致1,938名巴勒斯坦人和67名以色列人丧生，给人口密集的加沙地带造成灾难性破坏。埃及外长已敦促巴以双方努力达成“一份全面的永久停火协议”。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。