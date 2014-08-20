版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:02 BJT

中东情势：加沙停火协议破裂战火重燃，以色列从开罗召回谈判代表

控制加沙地区的哈玛斯称，此次向以色列至少发射了40枚火箭弹，目标是耶路撒冷和特拉维夫地区，包括班古里昂国际机场。以色列一安全官员称机场活动没有中断。

以色列多次表示，不停火就不谈判，埃及调停人一直力图调停持续五周的加沙冲突，希望促成协议，为向该地区输送重建援助敞开大门。

巴勒斯坦卫生部(Palestinian Health Ministry)称，自7月8日开火以来，这个面积不大但人口密集的海岸地区约2,019人丧生，其中多数为平民。

以色列则有64名士兵和三名平民在战火中丧生。

以色列军方指示平民启用防空洞，说明以色列可能实施更多打击。这些防空洞距加沙最远80公里(50英哩)，或远离特拉维夫地区。

以色列Channel 10电视台称，以色列军方下达上述指令，可能是为了防范锁定一名哈马斯高级官员为目标后遭到报复。该电视台未说明官员身份。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫； 审校 张荻/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐