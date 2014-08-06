以色列官员称该国旅游业会很快恢复

路透耶路撒冷8月5日（记者 Steven Scheer） - 以色列旅游部长乌齐·兰多（Uzi Landau）周二称，该国旅游业应当会在今年晚些时候恢复。近期的加沙冲突令以色列旅游业受到重创。

以色列2013年接待海外游客350万人，旅游收入约为400亿谢克尔（120亿美元），其中在去年前六个月接待的海外游客为190万人。

兰多称，该国本来希望今年全年的游客数量能达到400-410万人。但据以色列酒店协会（IHA）估计，始于7月8日的加沙冲突，导致三季度接待游客人数下降35%，收入损失5亿美元。

兰多接受路透采访时称，这对依赖旅游业的以色列来说是“太严重的”损失。旅游业在以色列GDP中所占比重达6%。

“今年我们原本有望接待400-410万游客，但无法实现了，不会像我们所希望的成为硕果累累、再创纪录的一年，但我们仍希望是不错的一年，希望至少达到去年的水平。我们认为，在接下来三四个月，旅游业会回到正轨，”他说。

加沙地带周二恢复平静，以色列撤离了地面部队，与哈马斯开始了72小时的停火。

兰多称，在以色列近几年的三次军事行动后，该国旅游业在4-6个月内得到了恢复。这三次军事行动有两次在加沙，时间分别是2009年和2012年，另外一次是2006年对黎巴嫩真主党的军事行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。