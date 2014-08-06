以色列官员称该国旅游业会很快恢复

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷8月5日 - 以色列旅游部长乌齐·兰多（Uzi Landau）周二称，该国旅游业应当会在今年晚些时候恢复。近期的加沙冲突令以色列旅游业受到重创。
以色列2013年接待海外游客350万人，旅游收入约为400亿谢克尔（120亿美元），其中在去年前六个月接待的海外游客为190万人。
兰多称，该国本来希望今年全年的游客数量能达到400-410万人。但据以色列酒店协会（IHA）估计，始于7月8日的加沙冲突，导致三季度接待游客人数下降35%，收入损失5亿美元。
兰多接受路透采访时称，这对依赖旅游业的以色列来说是“太严重的”损失。旅游业在以色列GDP中所占比重达6%。
“今年我们原本有望接待400-410万游客，但无法实现了，不会像我们所希望的成为硕果累累、再创纪录的一年，但我们仍希望是不错的一年，希望至少达到去年的水平。我们认为，在接下来三四个月，旅游业会回到正轨，”他说。
加沙地带周二恢复平静，以色列撤离了地面部队，与哈马斯开始了72小时的停火。
兰多称，在以色列近几年的三次军事行动后，该国旅游业在4-6个月内得到了恢复。这三次军事行动有两次在加沙，时间分别是2009年和2012年，另外一次是2006年对黎巴嫩真主党的军事行动。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
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* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到