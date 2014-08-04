美国在中东陷入困境：影响力减弱盟友减少

路透华盛顿8月1日 （记者 Arshad Mohammed） - 美国虽进行了两周的密集外交斡旋，但并未促成强有力的加沙停火协议，反映其在该地区的影响力减弱，盟友亦在减少。

美国国务卿克里7月21日启程离开华盛顿，前往调停以色列与巴勒斯坦在加沙地带的冲突。当时，冲突造成400多名巴勒斯坦人丧生，其中多数为平民；以色列方面死亡20人，其中18人为士兵。

克里随后在开罗、耶路撒冷、拉马拉、特拉维夫及巴黎进行了密集的面对面外交斡旋，同时还进行了大量的电话沟通。近两周后，冲突造成的死亡人数增长两倍，巴以停火协议破裂，加沙地带战火重燃。

以色列周五宣布结束生效仅有几小时的72小时停火协议，称哈马斯武装力量在停火开始后不久就违反停火协议，抓捕了一名以色列官员，还杀害了另外两人。

医院官员称，以色列重新开始的轰炸造成70多名巴勒斯坦人死亡，大约220人受伤。以色列总理内塔尼亚胡警告称，哈马斯及其他武装组织将为“他们的所作所为承担后果”。

除了巴以之间的仇恨以外，美国在中东地区的声望下降，也令其面临的外交挑战变得更加复杂。

其他因素包括主要阿拉伯国家局势紧张、美国的一些外交政策蹩脚不堪、以及美国与以色列的关系紧张等。

影响力减弱

“毫无疑问，美国在阿拉伯世界的影响力已经减弱，”前美国驻以色列及埃及大使Daniel Kurtzer说。Kurtzer目前就职于普林斯顿大学。

美国不愿干预叙利亚内战，克里未能推进巴以和谈，伊拉克局势动荡，这些都令美国的可信度下降。巴以和谈在今年4月破裂。

美国与伊朗的核谈判，还引发阿拉伯国家担心两国达成和解。

“这些都让大家觉得，美国对该地区错综复杂的问题并无十足的把握，”Kurtzer说。他还称，该地区一些国家开始觉得，不用付出代价就能挑战美国。

克里7月22日抵达开罗与埃及总统塞西会面前，他本人及高级助手曾遭遇简略的金属探测器检查，这显然违反外交礼节。

在克里离开该地区时，以色列媒体上出现了一些炮轰克里的报导，背后显然有以色列官员煽动。

“约翰·克里是个尴尬的角色，他就像一个雪球，越滚越尴尬，”以色列报纸《Ma’ariv》的专栏作家Ben Caspit写道。”

美国总统奥巴马周五为克里辩护，并以开玩笑的方式回应美国影响力减弱以及其能解决所有问题的观点。

“大家显然已经忘了，作为地球上最强大的国家，美国仍不能控制全球的一切，”他对记者说。

“我们的外交努力通常都需要时间，时进时退，”他补充说。“这就是国际事务的性质，既不简单也不顺畅。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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