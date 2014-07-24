全美航空宣布恢复飞往特拉维夫的航班

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透特拉维夫7月24日 - 全美航空(US Airways)表示，将在周四晚些时候恢复前往以色列的航班。此前，美国联邦航空管理局(FAA)取消了两天前设置的禁令。当时一枚发射自加沙地带的火箭落在特拉维夫本古里安国际机场(Ben GurionInternational Airport)附近。
大约30家航空公司暂停前往本古里安机场的航班。其他几家大型航空公司尚未宣布恢复飞往以色列的航班。
以色列当局抨击了FAA的决定，称本古里安机场是安全的。
全美航空每天都有航班从费城飞往特拉维夫，该公司在以色列的运营负责人Esther Castiel对路透表示，他们将再次启动这一航线。
达美航空(DAL.N)发言人表示：“我们希望很快宣布恢复航班运行，但尚无消息。”
德国汉莎航空(LHAG.DE)和柏林航空(AB1.DE)表示，在周五早晨前，他们会维持停飞计划。英国易捷航空(easyJet Plc)(EZJ.L)周四取消了16个航班，称正在等待欧洲航空安全局(EASA)的指令。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。