全美航空宣布恢复飞往特拉维夫的航班

(本文由路透中文网提供)

路透特拉维夫7月24日 - 全美航空(US Airways)表示，将在周四晚些时候恢复前往以色列的航班。此前，美国联邦航空管理局(FAA)取消了两天前设置的禁令。当时一枚发射自加沙地带的火箭落在特拉维夫本古里安国际机场(Ben Gurion International Airport)附近。

大约30家航空公司暂停前往本古里安机场的航班。其他几家大型航空公司尚未宣布恢复飞往以色列的航班。

以色列当局抨击了FAA的决定，称本古里安机场是安全的。

全美航空每天都有航班从费城飞往特拉维夫，该公司在以色列的运营负责人Esther Castiel对路透表示，他们将再次启动这一航线。

达美航空 发言人表示：“我们希望很快宣布恢复航班运行，但尚无消息。”

德国汉莎航空 和柏林航空 表示，在周五早晨前，他们会维持停飞计划。英国易捷航空(easyJet Plc) 周四取消了16个航班，称正在等待欧洲航空安全局(EASA)的指令。（完）