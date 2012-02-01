叙伊局势波谲云诡 “大国政治”重返中东

俄罗斯派军舰欲阻挠外国干预叙利亚，中国益发卷入伊朗与西方的纷争，中东正再度上演“大国政治”。

路透伦敦1月31日电（记者 Peter Apps）---俄罗斯派军舰欲阻挠外国干预叙利亚，中国益发卷入伊朗与西方的纷争，中东正再度上演“大国政治”。

随着冷战的结束，俄罗斯逐步退出中东地区，令美国及其西方盟友左右地区局势时罕遇对手。然而，当美军从伊拉克撤出，新兴经济体欲改变全球格局并因能源需求深度介入海湾地区事务，美欧独霸中东的时代行将就木。

“当前美国仍是头号军事强国，但是左右中东局势的能力正在下降，”贝鲁特美国大学阿拉伯和中东研究中心主任Waleed Hazbun表示，“更多国家正在加入，填补力量真空”。

“总体来看，将有更多国家卷入其中。中东历来都是上演‘重头戏’的舞台......正在崛起的国家将与殖民国家一样，意识到介入该地区问题的机会和好处，”美国海军战争学院中东问题教授Hayat Alvi称。

俄罗斯和中国在1991年和2003年的伊拉克战争期间基本未作外交方面的干预，甚至在去年利比亚内战期间也保持观望，但是现在他们益发要求国际社会听取他们的声音。

两国均明确暗示，将阻止对叙利亚进行“改朝换代”式的干预。俄罗斯唯一的现役航空母舰及其护卫舰队本月曾访问叙利亚港口Tarsus，引起了异乎寻常的关注。

尽管一些俄罗斯官员称此举早有计划，仍有人认为这是一个信号。该舰队随後驶离，但是叙利亚国内暴力局面持续升级，俄罗斯在叙利亚问题上面临更大压力。

美国和欧盟对伊朗的石油禁运能否成功，几乎完全取决於中国的参与程度。越来越多的迹象表明，中国认为伊朗是分散美国在东南亚军力部署的有效工具。印度看起来也不愿参加西方国家对伊朗的石油禁运，且在该地区的影响力也与日俱增。

外部大国同时还必须应对中东地区国家的崛起，土耳其、沙特、伊朗等国都急於填补美国撤出之後的真空。

“随着该地区社会和经济动荡的加深，局面的可控性下降。外部势力被迫关注当地趋势，反之则不然，”特拉维夫大学中东政治教授Asher Susser认为。

然而，俄罗斯和中国加大对中东地区的介入程度与其全球战略密切相关。

外界普遍认为，俄罗斯支持叙利亚总统阿萨德是为了维护冷战期间在该国形成的影响力，并防止局势演变成利比亚式的干预。今年晚些时候俄罗斯将举行总统选举，总理普京乐于表现出对抗西方的姿态，并扩大国际影响力。

坐拥巨大的能源储备，俄罗斯没必要考虑太多中东地区的能源问题。中国对中东油气资源的依赖程度未来几年料进一步上升，无论出於自愿与否，中国都可能被迫更深地卷入中东问题。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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