版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 15:47 BJT

全球经济：海湾阿拉伯国家没必要因油价下跌而大幅削减支出

Finger称，为求谨慎，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)国家现应限制政府支出，不过应当逐步实施以免损伤经济增长。

他还表示，如果油价维持目前水平，或继续下跌，阿联酋可能必须动用所持外国资产。据信，阿布扎比最大的主权财富基金拥有近8,000亿美元资产。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 艾茂林/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐