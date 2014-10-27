巴勒斯坦和谈代表发出建国最后通牒

路透西岸拉马拉10月24日（记者 Luke Baker） - 巴勒斯坦首席和谈代表埃雷凯特(Saeb Erekat)给出目前为止最明确的说法，计划在三年内建立独立的巴勒斯坦国，即便这意味着无视美国提出的不要推进该计划的请求。

埃雷凯特表示，已经别无选择，只有单方面推动建国。他对多年来努力与以色列共同找到解决方案的努力毫无进展表示极度沮丧和无奈。

他表示，下月将向联合国安理会提交方案，提出2017年11月为基于1967年中东战争前的边界建立两个国家的最后期限。以色列在上述中东战争期间占领了加沙及约旦河西岸地区，并夺取了东耶路撒冷，这些地区是巴勒斯坦提出的作为独立国家应该拥有的土地。

“现状不能再持续下去了，”埃雷凯特周四在位于拉马拉的办公室内对媒体表示。“我们要在不晚于2017年11月建国。就这样。”

巴勒斯坦领导层清楚美国几乎必定否决任何类似方案，不过美国首先会努力劝阻巴勒斯坦不要采取这种行动，以便美国不需要动用否决权。

埃雷凯特称，美国国务卿克里本月在开罗的一次会议上告诉他安理会“不是一个选项”，但是没有提及否决字眼。美国是巴勒斯坦资金的主要来源之一。

即便巴勒斯坦建国提案在联合国受阻，埃雷凯特重申了将以巴勒斯坦的名义加入逾500个国际组织、公约、条约和协议，由此形成事实上的独立。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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